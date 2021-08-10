Катунь24: Подвал барнаульской многоэтажки топит нечистотами

Что делать, если в многоквартирном доме затопило подвал, а управляющая компания не спешит на помощь? С такой проблемой в редакцию телеканала «Катунь 24» обратились жители барнаульского дома, расположенного на улице Веры Кащеевой, 8. Нечистоты в подвале осложняют им жизнь уже не первый месяц.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Подвал барнаульской многоэтажки топит нечистотами

Всё, что должно уходить в центральную канализацию, уходит под дом, жалуются жители барнаульской девятиэтажки. Неоднократно обращались в управляющую компанию «ДЕЗ № 1» Ленинского района Барнаула. Специалисты должны очистить подвал, пол которого в жидких нечистотах.

К неприятному запаху, шутят жильцы дома, даже привыкли. Боятся, что в конце концов пострадает фундамент дома. По их словам, сантехники подвал посещают, только результатами их работы люди недовольны.

В управляющей компании нам пояснили: все прошедшие аварии и их последствия устранялись. По словам коммунальщиков, прорыв канализации, из-за которого сейчас подвал в таком состоянии, произошел буквально на днях. При обходе специалисты обнаружили, что в стоках значительно повысился уровень воды. Прочистить засоры предстоит водоканалу.

После того как подвал высохнет, управляющая компания обещает провести здесь дезинфекцию и привести подвал в порядок не позднее, чем через неделю. В случае такой проблемы необходимо сразу обращаться с заявлением на имя директора управляющей компании. Если же коммунальщики бездействуют, следующие инстанции – Государственная жилищная инспекция, Роспотребнадзор и, в крайнем случае, прокуратура.

Катунь24