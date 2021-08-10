Катунь24: Под Новосибирском задержали детского врача-психиатра, которого подозревают в изнасиловании пациентки

Жительница Бердска рассказала полицейским, что 30-летний детский врач надругался над её 16-летней дочерью. Женщина написала заявление.

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Об этом сообщает NGS со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошёл 4 августа 2021 года. Как утверждает мать пострадавшей, врач-психиатр местной государственной больницы напал на её дочь. Всё это происходило на территории пляжа «Дюны» в Бердске. Женщина уточнила, что мужчина был лечащим врачом девочки.

Подозреваемого удалось задержать, проводится расследование. Известно, что ранее жалоб на мужчину не поступало.

Дело под личный контроль взял министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Катунь24