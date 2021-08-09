Катунь24: Пантелеймон Целитель: традиции и приметы на 9 августа

9 августа Православная церковь почитает память христианского святого Пантелеимона, появившегося на свет в семье знатного язычника, проживающего в Никомедии. Его мать была христианкой, воспитывавшей сына в своей вере. Когда Пантелеимон был подростком, мама умерла. Отец отдал его в языческую школу для изучения врачебного искусства. Вскоре о Пантелеимоне услышал император Максимиан, пожелавший видеть молодого человека при своем дворе.

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Пресвитер Ермолай заметил Пантелеимона и стал рассказывать ему о христианстве. Пантелеимон уверовал во Христа после того, как смог с помощью молитвы воскресить умершего от укуса змеи ребёнка. От пресвитера Ермолая он принял крещение.

Пантелеимон стал безмездным врачом. Из-за этого многие другие врачи лишились дохода. На него донесли императору Максимиану. Узнав, что Пантелеимон посещает в тюрьме христиан и лечит их с помощью молитвы, правитель вызвал мужчину к себе и попросил опровергнуть донос. Тогда святой предложил призвать одного неизлечимо больного и провести испытание, во время которого исцелить несчастного попробуют языческие жрецы и он с помощью истинной веры. Языческие жрецы не смогли исцелить больного, а Пантелеимон силой молитвы подарил ему исцеление. Тогда многие люди уверовали во Христа.

Максимиан разозлился на святого и приказал его истязать, а потом утопить в море. Но, несмотря на все мучения и издевательства, Пантелеимон остался невредимым. Тогда его приговорили к усекновению головы. Святого привязали к дереву, но он стал молиться и меч не причинил ему вреда. Но потом мученик услышал голос с небес, зовущий его в Царство небесное, и попросил воинов исполнить приказ. Когда ему отрубили голову, то из раны вместо крови потекло молоко, и дерево, к которому был привязан святой, моментально покрылось плодами. Тело великомученика бросили в костёр, но оно не сгорело, и было похоронено христианами.

Ещё в этот день почитается память блаженного Николая Кочанова, родившегося в XIV веке в Новгороде. С юных лет он вел добродетельную жизнь: читал молитвы, постился, посещал Божий храм. Святой не хотел человеческой славы, поэтому ради Христа принял на себя подвиг юродства и в рубище бегал по городу, терпя насмешки и побои.

Вскоре на другой стороне реки Волхова появился ещё один блаженный по имени Федор. Эти два святых стали непримиримыми врагами, на своем примере показывая новгородцам их междоусобье. Однажды, догоняя своего мнимого врага, блаженный Николай смог пройти по реке как по суше. Он бросил в Федора кочан капусты от чего был назван Кочановым.

Традиции и обычаи

На Руси Пантелеймон известен как покровитель целителей и воинов. Святого в народе называют Палием. В этот день боялись грозы. Наши предки верили, что у того, кто 9 августа будет в поле работать, гроза хлеб спалит. Поэтому большим грехом считалось работать, а особенно возить сено и хлеб.

Знахари в этот день ходили к заповедным лощинам, болотам и полянам за травами. Собирали коренья и листья, молились святому Пантелеймону и здоровье тела и души.

Обычно к этому дню завивается капуста. Крестьяне на Пантелеймона готовили пирожки с капустой из прошлого урожая. Такой сдобой угощали детей, нищих и странников. Капусту тушили, добавляли в щи, засаливали.

Ещё 9 августа шли в церковь, чтобы освятить собранные в поле колосья, которые потом хранили дома.

Приметы и поверья

Если на Пантелеймона завиваются кочаны капусты, то осень будет холодной. Травы, собранные 9 августа, обладают целебными свойствами. Если муравьи вход в муравейник заделывает, то скоро пойдет дождь. Кузнечики прыгают и стрекочут – к сухой и ясной погоде. Если больной в церкви отстоит молебен в честь святого Пантелеймона, а дома молиться будет на его икону, то скоро выздоровеет. Чтобы ребенку учеба хорошо давалась, ему нужно в этот день съесть немного капусты.

Людям, родившимся 9 августа, дано знание над секретами трав. Они будут обладать способностями к целительству и медицине. В качестве талисмана им подходит андалузит и александрит.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24