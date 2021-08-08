Катунь24: Певица МакSим полностью пришла в себя после искусственной комы

О состоянии певицы рассказали на её страничке во «ВКонтакте».

Фото: instagram.com/maksimartist

Напомним, певицу Марину Абросимову, выступающую под псевдонимом МакSим, госпитализировали 15 июня 2021 года с 40 % поражением легких. Показатели быстро ухудшились, и процент поражения вырос до 75. 23 июля 2021 года на своей странице в Instagram директор певицы Маргарита Соколова рассказала, что в состоянии артистки есть положительные изменения. Также она отметила, что сейчас у Марины Абросимовой есть проблемы с легкими и сбои в организме, что неизбежно при таком течении болезни. 26 июля 2021 года певицу вывели из искусственной комы.

Ранее на своей странице в Instagram менеджер МакSим Маргарита Соколова сообщила поклонникам, что лично пообщалась с артисткой по видеосвязи и передала её все пожелания выздоровления.

«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке», – сообщили на странице певицы во «ВКонтакте».

Катунь24