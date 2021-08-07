Катунь24: Первому длительному космическому полёту Германа Титова исполняется 60 лет

Этому событию на родине великого лётчика-космонавта в селе Полковниково Алтайского края посвятили открытие сразу двух выставок.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Первому длительному космическому полёту Германа Титова исполняется 60 лет

Семнадцать витков вокруг Земли, 25 часов и 18 минут в невесомости, первое ручное управление космическим кораблём – всё это подвиги лётчика-космонавта и нашего земляка Германа Степановича Титова, которые он совершил 6 августа 1961 года. О них писали во всех газетах. Мало кто знал, что в семье космонавта не так часто говорили о полётах.

С самого детства Герман Степанович объяснял своим дочкам Татьяне и Галине, показывал на собственном примере, что к любому делу нужно подходить с ответственностью и получать от него удовольствие. Тогда оно станет делом всей жизни. Так и внучка космонавта Мария Белозерова выбрала профессию по душе. Она хочет стать психологом. Окончила 1 курс университета по этому направлению. Хотя в детстве думала и о полёте в космос.

А внук космонавта Иван Белозеров хочет тоже служить своей стране, как и его дедушка, только не в космосе, а на земле. Мечтает стать офицером — военным дипломатом.

Мария и Иван уже посещали родину своего дедушки село Полковниково со своей мамой и тётей, но лишь когда были маленькими. Это было десять лет назад на открытии музея. В этом году они приехали на 60-летие с момента полёта Германа Титова. В честь этой памятной даты в музее его имени открыли две новые выставки. Одна из них состоит из газетных вырезок, которых в музее более тысячи. Вторая из марок и конвертов, их более пятисот. Обе посвящены подвигам космонавта. На момент полёта Герману Титову было 25 лет и 330 дней. И на сегодняшний день он остаётся самым молодым космонавтом в истории.

Катунь24