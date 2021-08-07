Катунь24: Психологи подсчитали количество психопатов в обществе

Выяснилось, что чаще всего психопатами оказываются директора компаний, юристы и заключённые.

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Бессердечие, эгоцентричность, лживость и склонность к манипуляциям развиваются из-за пониженной способности сопереживать другому человеку и являются психопатическими чертами личности. Тем не менее, такие свойства характера позволяют не только сесть в тюрьму, но и добиться успеха в некоторых областях.

Как сообщает naked-science.ru, испанские психологи провели метаанализ существующих данных о числе психопатов в обществе, тюрьмах и разных профессиях. Авторы исследования выяснили, что общее число психопатов составляет около 4,5 % взрослого населения. У мужчин такие признаки встречаются чаще (7,9 %), чем у женщин (2,9 %).

В выборках управляющих, менеджеров по закупкам и маркетологов число психопатов оценили в 12,9 %, тогда как среди студентов — 8,1 %.

Учёные отмечают, что, по данным одного из исследований, проведённых в Великобритании, чаще всего психопатические проявления наблюдаются у управляющих директоров компаний, юристов, теле- и радиоведущих, менеджеров по продажам и хирургов. Среди заключённых психопаты встречаются чаще: 15-25 % мужчин и 10-12 % женщин.

Катунь24