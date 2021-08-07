Катунь24: Пострадавшие от паводка на Алтае начали получать выплаты

5 августа вступил в силу порядок предоставления единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим во время весеннего паводка в Горно-Алтайске.

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Собственники домовладений, попавших в зону чрезвычайной ситуации, могут обратиться с заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты.

По 10 тысяч рублей выплатят на одного гражданина, являвшегося в период чрезвычайной ситуации собственником жилого помещения, попавшего в границы зоны чрезвычайной ситуации, а также по 50 тысяч рублей выплатят на одного получателя, у которого были подтоплены приусадебный участок (земельный участок) и дом (уровень воды в доме выше уровня пола).

Как рассказали в мэрии Горно-Алтайска, для получения единовременной денежной выплаты нужно предоставить документы:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя либо документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;

копию документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение в период чрезвычайной ситуации, в случае если право собственности на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

акт обследования объекта на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в отношении жилого помещения, составленный межведомственной комиссией по обследованию объектов на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск».

Документы принимаются в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) в отделе жилищной и социальной политики администрации города Горно-Алтайска по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, кабинет № 112, телефон 8 (388) 222-40-68.

Катунь24