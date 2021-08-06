Катунь24: Подозреваемого в ложных сообщениях о минировании торговых центров в Барнауле задержали

Им оказался мужчина, 1979 года рождения.

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Информацию о задержании опубликовал паблик «Инцидент Барнаул». Мотивы преступника устанавливаются. Также отмечается, что мужчина сообщил ещё об одном взрывном устройстве в здании УМВД.

Напомним, сегодня, 5 августа, сообщения о минировании поступили в два торговых центра Барнаула — ТРЦ «Пионер» и ТЦ «Юбилейный». Из торгового центра «Пионер» эвакуировали всех посетителей.

Катунь24