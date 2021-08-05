Катунь24: Первые партии прон-подушек получают ковидные госпитали Алтайского края

Это новая и уникальная для нашего региона разработка. Как такие подушки помогают больным коронавирусом, расскажем в сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Первые партии прон-подушек получают ковидные госпитали Алтайского края

В двенадцатой городской больнице разгружают первую крупную партию прон-подушек. Это уникальная для нашего региона разработка. Они помогают ковидным пациентам при проведении процедуры насыщения организма кислородом. Одному больному нужен целый комплект. Он состоит из двух валиков. Положительную динамику таких подушек уже заметили врачи.

Идею производства таких подушек предложило министерство здравоохранения региона, а «Научно-техническое объединение Лазер» разработало пробные варианты комплектов. Их производят из поролона.

Помощь медорганизациям для приобретения этих изделий оказали Федерация бокса и Федерация дзюдо Алтайского края.

Тысяча комплектов уже на этой неделе поступит в медицинские организации края. Однако всего региону требуется больше 4000 таких наборов.

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