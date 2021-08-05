Катунь24: Певица МакSим пришла в себя

Об этом сообщил генеральный менеджер МакSим Маргарита Соколова в официальной группе «ВКонтакте».

Фото: instagram.com/maksimartist

«Дорогие друзья! Мне удалось пообщаться с Мариной лично по видеосвязи через доктора. Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, лёгкие восстанавливаются. Мы и пошутили, и посмеялись. Безусловно, сейчас предстоит долгий этап восстановления, но могу сказать, что самое страшное позади», — отметила менеджер.

Она также сказала, что некоторые СМИ преувеличили, сообщив о том, что певица смотрит телевизор.

«Телевизора в реанимации нет, и врачи не возят ее по реанимации, во-первых, это запрещено, во-вторых, врачи заняты своим делом», — подчеркнула Маргарита Соколова.

Она добавила, что передала певице все приветы и пожелания от поклонников и друзей.

«Марина передаёт всем огромный привет и благодарность всем тем, кто переживал за неё, она почувствовала эту огромную поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично», — подытожила менеджер.

Катунь24