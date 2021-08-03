Катунь24: Противоречивый и эмоциональный день и день, который не подходит для спокойного ведения дел. Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа

Астрологический прогноз на неделю с 2 по 8 августа 2021 года.

Понедельник, 2 августа

Сегодня звезды гороскопа обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. Не вступайте в споры с окружающими – все равно никто никого сегодня ни в чем не убедит, и каждый останется при своем мнении, невзирая на любые аргументы. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад. Ну а если не получится, то хотя бы просто сдерживайте негативные эмоции.

Вторник, 3 августа

Сегодня звезды гороскопа обещают достаточно противоречивый и эмоциональный день. Настроение на протяжении дня может неоднократно меняться, впрочем, придавать большое значение сегодняшним эмоциям и переживаниям не стоит – едва ли они будут чересчур глубоки. Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения (а сегодня такое вполне вероятно), лучшим решением будет не муссировать негатив, а переключить внимание на что-нибудь другое, отвлечься, и тогда возникшие проблемы, скорее всего, решатся сами собой.

Среда, 4 августа

Сегодня звезды гороскопа будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же – очень велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую. К примеру, сегодня многим может показаться, что чем распутывать гордиев узел, гораздо проще его разрубить. По этой причине ждать от окружающих дипломатичности не стоит, и если вы не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.

Четверг, 5 августа

Сегодня гороскоп мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении. Ну а с учетом того, что эмоциональный фон дня обещает быть очень напряженным, очевидно, что хаос может стать разрушительным. В такие дни люди часто совершают нелогичные поступки, ссорятся из-за пустяков, теряют осторожность и забывают о чувстве меры. Чтобы подобного с вами не произошло, дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.

Пятница, 6 августа

Сегодня гороскоп едва ли позволит вам усидеть дома – одна только мысль о том, чтобы провести день в четырех стенах, способна будет вызвать в вашей душе бунт. Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости. День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Главное, старайтесь не акцентироваться на досадных мелочах и следите за языком, чтобы случайно не сказать то, о чем потом можете пожалеть.

Суббота, 7 августа

Сегодня звезды гороскопа склоняют к тому, чтобы забыть о шаблонах и рамках, творчески подходя к любому вопросу. Благодаря этому дела могут даваться вам неожиданно легко. Пусть только эта легкость вас не расслабляет – через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное. В плане здоровья день интересен тем, что вы способны легко подцепить любой вирус, однако если этот факт вас мобилизует, – также легко от него и избавитесь. Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, и тогда любая болезнь будет вам нипочем, а любая задача – по плечу!

Воскресенье, 8 августа

Сегодня звезды гороскопа склоняют к самоорганизации, четкости и пунктуальности, поэтому день идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству – оно может быть излишне требовательным. В целом же гороскоп сегодня хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее, новых проектов, организации коллективных мероприятий. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.

Катунь24