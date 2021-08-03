Катунь24: Попался на крючок: жителя Алтайского края задержали за ловлю краснокнижной рыбы

Мужчина добывал рыбу с помощью незаконного средства ловли – перемета, снасти из прочной бечёвки с крючками.

Фото: Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу

Мужчину задержали на Оби в Ленинском районе Барнаула сотрудники Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Речной охотник орудовал двумя переметами на 30 крючков.

Улов для барнаульца мог бы стать удачным, он выловил 6 рыб стерляди. Эта рыба семейства осетровых занесена в Красную книгу Алтайского края как уязвимый вид, ее отлов запрещён повсеместно.

Ущерб от действий рыболова составил около 30 тысяч рублей, сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Сотрудники Алтайского линейного МВД России возбудили уголовное дело по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов». Рыбаку может грозить лишение свободы на срок до двух лет и крупный денежный штраф.

Катунь24