Катунь24: Подросток на Алтае пытался зарезать трёх человек из хулиганских побуждений

18-летний житель Чойского района Республики Алтай признан виновным в покушении на убийство трёх человек.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошёл в ночь с 17 на 18 июля 2020 года в селе Паспаул. Ещё 17-летний на тот момент местный житель, находясь в гостях у знакомых, после совместного распития спиртных напитков внезапно схватил в руки нож, затем без какого-либо повода подошёл к 24-летнему брату хозяйки дома, схватил его одной рукой за голову, а другой нанёс два ранения в область шеи, отчего потерпевший упал на пол, потеряв сознание.

Сразу же после этого парень подошёл к спящим в этой же комнате хозяйке дома и её сожителю, нанёс не менее чем по одному удару каждому в область шеи, после чего скрылся с места происшествия.

Через некоторое время один из потерпевших пришёл в себя и вызвал скорую помощь. Потерпевшие были незамедлительно доставлены в районную больницу, там им оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Как сообщили в Следственном комитете, суд признал парня виновным и с учетом несовершеннолетнего возраста подсудимого в момент совершения преступления назначил ему наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.

Катунь24