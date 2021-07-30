ГОРНЯК22 30.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Простой способ избавиться от депрессии нашли учёные

Горняк22
53 минуты Ago

Речь идёт о занятиях йогой. 

Так, ученые из Школы медицины Бостонского университета выяснили, что занятия йогой и дыхательные упражнения способны за короткий срок облегчить симптомы депрессии и тревоги.

О своём исследовании они рассказали на сайте MedicalXpress.

За состоянием 30 человек, страдавших клинической депрессией, наблюдали 3 месяца. Испытуемые занимались йогой.

В это время пациенты стали гораздо спокойнее, они стали лучше спать. Симптомы физического истощения и тревоги стали менее выражены, пишет РИА Новости. 

«Благодаря научно обоснованным данным больше людей начнут заниматься йогой для улучшения здоровья и самочувствия», – заявила соавтор исследования нейробиолог Мариса Сильвери.

Катунь24

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