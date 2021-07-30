ГОРНЯК22 30.07.2021
Алтайский край

Катунь24: По факту смерти десятилетнего мальчика в реке Алей возбудили уголовное дело

Горняк22
53 минуты Ago

Напомним, 19 июля 2021 года в три часа дня в Рубцовском районе утонул 10-летний мальчик. 

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

По данным свидетелей, ребенок утонул в районе села Березовка на реке Алей в месте, не предназначенном для купания. По данным СК России по Алтайскому краю, мальчик купался под присмотром родственницы. Во время купания он с другими ребятами решил переплыть на другой берег.

Тело мальчика нашли 29 июля 2021 года. Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти ребёнка, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». 

Катунь24

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