Катунь24: По факту смерти десятилетнего мальчика в реке Алей возбудили уголовное дело

Напомним, 19 июля 2021 года в три часа дня в Рубцовском районе утонул 10-летний мальчик.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

По данным свидетелей, ребенок утонул в районе села Березовка на реке Алей в месте, не предназначенном для купания. По данным СК России по Алтайскому краю, мальчик купался под присмотром родственницы. Во время купания он с другими ребятами решил переплыть на другой берег.

Тело мальчика нашли 29 июля 2021 года. Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти ребёнка, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Катунь24