Катунь24: Психотерапевт перечислил фильмы, которые помогут справиться с депрессией

Психотерапевт Гурген Хачатурян рассказал, как с помощью просмотра фильмов специалисты помогают людям справиться с депрессивным состоянием.

Фото: Скриншот из фильма «1+1»

По его словам, в психотерапевтической практике просмотр фильмов стал отдельным направлением. Во время кинотерапии просмотр контента длится минимум месяц и происходит чаще всего в группе. Человек получает от просмотра эмоциональный отклик, с которым работает психотерапевт.

«Большое количество фильмов посвящено одним и тем же проблемам, с которыми сталкивается каждый из нас, но некоторым они кажутся неразрешимыми. Просмотр кинофильмов может дать направление для поиска самостоятельного ответа и, как следствие — обеспечить выход из депрессивных и других состояний», — цитирует специалиста РИА Новости.

Хачатурян рекомендовал следующие комедии: «А как же Боб», «Лучше не бывает» и «Вторая жизнь Уве». Ответы на вопросы о любви, дружбе, близости, жизни и смерти можно поискать в картинах «Малыш», «Клуб «Завтрак», «Большой» и «Выходной день Ферриса Бьюллера». Людям, попавшим в сложные жизненные ситуации, специалист рекомендует посмотреть картины «Пока не сыграл в ящик», «Интерстеллар», «Гравитация». Фильмы «1+1», «Общество мертвых поэтов», «А в душе я танцую» и «Игры разума» покажут людям, что в своих проблемах они не одиноки, заключил специалист.

Катунь24