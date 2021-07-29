Катунь24: Папин праздник хотят официально ввести в России

День отца предлагают ежегодно отмечать в третье воскресенье октября. В 2021 году он выпадает на 17 октября.

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С инициативой сделать этот праздник официальным для нашей страны выступил Минтруд. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Учреждение Дня отца в России согласно пояснительной записке обусловлено статьёй 72 в поправках к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства. В ведомстве предполагают, что этот праздник подчеркнет соцзначимость отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей.

Сейчас День отца регулярно отмечается более чем в 15 российских регионах. Закрепить общую дату на общероссийском уровне уже ранее неоднократно предлагали в Госдуме.

Катунь24