Катунь24: Подружка Сири, Алисы и Маруси. «МегаФон» запустил собственного голосового помощника

«Ева», виртуальный ассистент сотовой связи, сможет принимать входящие вызовы, определять источник и цель звонка, а также поддерживать разговор и отправлять его расшифровку абоненту Telegram.

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Для того чтобы голосовой помощник смог это делать, компания разработала несколько десятков сценариев диалогов, уточняет «Коммерсант». Например, если абоненту позвонят с предложением из банка, «Ева» сама уточнит все предлагаемые условия, переведет разговор в текстовый формат и перешлёт абоненту и расшифровку, и аудиозапись.

«В среднем абоненты пропускают около 20 % всех входящих вызовов, когда телефон выключен или неудобно ответить на звонок. На этапе пилота мы продолжаем совершенствовать решение, дополняя его новыми функциями и возможностями. В будущем «Ева» сможет не только принимать, но и совершать звонки за абонента»,— прокомментировал коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Абоненты «МегаФона», проживающие в Москве, могут бесплатно подключить «Еву» уже сейчас. Осенью сервис планируют запустить во всех регионах России.

Катунь24