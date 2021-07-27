Катунь24: Певицу МакSим вывели из искусственной комы

Артистка в состоянии сделать вдох, однако все ещё не может ровно дышать самостоятельно.

Фото: instagram.com/maksimartist

Напомним, певицу Марину Абросимову, выступающую под псевдонимом МакSим, госпитализировали 15 июня 2021 года с 40 % поражением легких. Показатели быстро ухудшились, и процент поражения вырос до 75.

23 июля 2021 года на своей странице в Instagram директор певицы Маргарита Соколова рассказала, что в состоянии артистки есть положительные изменения. Также она отметила, что сейчас у Марины Абросимовой есть проблемы с легкими и сбои в организме, что неизбежно при таком течении болезни.

По информации Telegram-канала Mash, певица пришла в себя: находится в ясном сознании, разговаривает знаками. Медики вывели Марину Абросимову из медикаментозного сна. Она может сделать вдох, но для ровного дыхания ей оставили вспомогательную вентиляцию легких. Состояние артистки по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое, однако с перспективой на самостоятельное дыхание.

Катунь24