ГОРНЯК22 27.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Продолжается приём заявок на конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае»

Горняк22
6 часов Ago

Министерство цифрового развития и связи Алтайского края совместно с Алтайской торгово-промышленной палатой информируют, что до 7 сентября продолжается прием заявок на конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае».

К участию в конкурсе приглашаются: 

  • разработчики инновационных ИТ-продуктов и решений (юридические лица, ИП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Алтайского края); 
  • заказчики и исполнители ИТ-проектов с инновационной составляющей; 
  • ИТ-персоны. 

К рассмотрению принимаются ИТ-проекты по четырем номинациям: Student аpportunITy («Лучший студенческий проект»), Unique digital design («Лучший веб-дизайн»); HOT SocTech («Лучший социальный проект»); Digital transformation («Лучший внедренный проект»). 

Конкурс проходит в несколько этапов: 

  • прием заявок на участие;
  • отбор и комплексная экспертиза проектов членами экспертного совета;
  • финал конкурса;
  • объявление победителей.

Как принять участие в конкурсе? Переходите по ссылке и заполняйте заявку на участие. Уже более 800 проектов вышли в финальный этап конкурса и боролись за победу в своих номинациях.

Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по телефонам: (3852) 538 265, 222-838.

Катунь24

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