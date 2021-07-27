Катунь24: Продолжается приём заявок на конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае»
Министерство цифрового развития и связи Алтайского края совместно с Алтайской торгово-промышленной палатой информируют, что до 7 сентября продолжается прием заявок на конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае».
К участию в конкурсе приглашаются:
- разработчики инновационных ИТ-продуктов и решений (юридические лица, ИП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Алтайского края);
- заказчики и исполнители ИТ-проектов с инновационной составляющей;
- ИТ-персоны.
К рассмотрению принимаются ИТ-проекты по четырем номинациям: Student аpportunITy («Лучший студенческий проект»), Unique digital design («Лучший веб-дизайн»); HOT SocTech («Лучший социальный проект»); Digital transformation («Лучший внедренный проект»).
Конкурс проходит в несколько этапов:
- прием заявок на участие;
- отбор и комплексная экспертиза проектов членами экспертного совета;
- финал конкурса;
- объявление победителей.
Как принять участие в конкурсе? Переходите по ссылке и заполняйте заявку на участие. Уже более 800 проектов вышли в финальный этап конкурса и боролись за победу в своих номинациях.
Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по телефонам: (3852) 538 265, 222-838.