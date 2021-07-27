Катунь24: Продолжается приём заявок на конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае»

Министерство цифрового развития и связи Алтайского края совместно с Алтайской торгово-промышленной палатой информируют, что до 7 сентября продолжается прием заявок на конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае».

К участию в конкурсе приглашаются:

разработчики инновационных ИТ-продуктов и решений (юридические лица, ИП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Алтайского края);

заказчики и исполнители ИТ-проектов с инновационной составляющей;

ИТ-персоны.

К рассмотрению принимаются ИТ-проекты по четырем номинациям: Student аpportunITy («Лучший студенческий проект»), Unique digital design («Лучший веб-дизайн»); HOT SocTech («Лучший социальный проект»); Digital transformation («Лучший внедренный проект»).

Конкурс проходит в несколько этапов:

прием заявок на участие;

отбор и комплексная экспертиза проектов членами экспертного совета;

финал конкурса;

объявление победителей.

Как принять участие в конкурсе? Переходите по ссылке и заполняйте заявку на участие. Уже более 800 проектов вышли в финальный этап конкурса и боролись за победу в своих номинациях.

Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по телефонам: (3852) 538 265, 222-838.

Катунь24