Катунь24: Пропавший в Воронежской области военнослужащий из Барнаула нашёлся

Исчезнувший из войсковой части № 91711 в Богучаре 22-летний контрактник Алексей Хороща не выходил на связь с семьёй с конца мая.

Фото: личная страница Алексея Хорощи во «ВКонтакте»

24 июля «Вести Воронеж» сообщили, что Алексей самостоятельно вернулся в войсковую часть 2 недели назад. Где он находился всё это время — неизвестно.

Сейчас парень находится в больнице. Медики выявили у него психологические проблемы. Солдата, вероятно, комиссуют со службы по состоянию здоровья.

Напомним, Алексей Хороща служил в войсковой части в Воронежской области на протяжении трёх лет, сперва как срочник, а затем по контракту. Предположительно, в конце весны у него был отпуск или выходной, но на службу он не вернулся. Военные предположили, что парень находится в Барнауле, однако родственники заявили, что со своей семьёй он так и не встретился.

В июне мать Алексея получала некие сообщения, однако женщина не смогла понять, действительно ли они были от Алексея или нет. Родные предположили, что в части произошёл некий конфликт между контрактником и другими военнослужащими.

Катунь24