Катунь24: Проклов день: традиции и приметы на 25 июля

25 июля Православная церковь почитает память Прокла и Илария, появившихся на свет в селении Калипта недалеко от Анкиры. Святые мученики пострадали за веру во время гонений, организованных императором Трояном.

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Первым взяли под стражу Прокла. Он предстал перед правителем Максимом и бесстрашно исповедовал свою веру. Правитель пытался силой заставить христианина отречься от веры и принести жертву языческим богам, но у него ничего не вышло. Мученика привязали к колеснице, в которой правитель направился в Калипт. Прокл изнемогал в пути, всю дорогу он молил Господа остановить колесницу. Вскоре она действительно остановилась и никакие усилия не могли сдвинуть её с места. Разъяренный правитель жестоко отомстил за это святому. Прокла долго истязали, а потом приказали вывести за город, привязать к столбу и расстрелять из луков. Воины, которые должны были это сделать, уговаривали святого покориться и тем самым спасти свою жизнь, но он был непоколебим.

По дороге к месту казни Прокла встретил его племянник Иларий. Он со слезами на глазах обнял мученика и тоже исповедал себя христианином. За своё признание Иларий был задержан и брошен в тюрьму. Прокл погиб под градом стрел, молясь за своих мучителей. Илария мучили и заставляли отречься от веры, но он проявил такую же стойкость, как и его дядя. За это ему связали руки и за ноги волокли по городу, после чего обезглавили. Произошло это через три дня после смерти Прокла. Христиане похоронили мучеников в одной могиле.

Традиции и обычаи

В календаре славян эта дата получила название Проклов день, Прокл-плакальщик, Прокл – большие росы, Прокл и Иларий. В народе говорили: «На Прокла поле от росы промокло». К этому дню старались досушить сено, потому что из-за обильных рос оно начинало гнить.

Наши предки верили, что росы в этот день обладают целебными свойствами. Их собирали с помощью льняных тканей, которые стелили на траве, а затем отжимали в глиняный сосуд. Считается, что роса и дождевая вода, собранные до восхода солнца, помогут снять сглаз и избавиться от глазных болезней. Девушки умывали росой лицо, веря, что это подарит им красоту и молодость.

Росой, собранной на Прокла и Илария, обтирали детей и поили рожениц, чтобы легко прошли роды. Считается, что роженице лучше самой сходить за росой в этот день. Росы собирали льняными простынями, которые раскладывали на лугах, а потом выжимали в глиняный сосуд. Люди видели в росе чудесный образ полудевы-полуптицы, приникающей к земле и тоскующей по земной жизни.

Знахари в этот день собирали лечебные травы, на основе которых готовили снадобья, используемые в народной медицине.

Приметы и поверья

По погоде, стоявшей 25 июля, судили, какой будет осень. Если день солнечный, то золотой сезон тёплым будет. Если идёт дождь, то осень будет дождливой. Если же день не по-летнему прохладным выдался, то зима будет ранней и суровой.

Также есть и другие приметы, связанные с этим днем:

Грибы появились в лесу – к похолоданию. Если ночью нет росы, а в низинах тумана не видно, будет ненастье. Ночная роса не просохла – к грозе. Много росы в этот день на полях – к счастливому и урожайному году. Пчёлы громко жужжат – к жаре. Листья на верхушках деревьев пожелтели – к ранней осени.

Человек, родившийся 25 июля, проживет долгую и стабильную жизнь без особых потрясений. В качестве талисмана ему следует носить хризолит.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24