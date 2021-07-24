Катунь24: Политэксперты региона оценили готовность Алтайского края к выборам

Сентябрьское голосование обещает стать примером выборов нового формата. Нас ожидает нешуточная борьба за голоса избирателей. Право выдвигать своих кандидатов имеют сразу 32 партии, 14 из них могут сделать это без сбора подписей.

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Появились новые партии, которые уже побеждали в региональных выборах, например, «Новые люди» и «Зеленая альтернатива».

К тому же на политической арене появляется всё больше «кандидатов от народа». Достаточно вспомнить уборщицу Марину Угодскую и водителя автобуса Сергея Давыденко, которые в прошлом году возглавили сельские поселения в Костромской области.

«Первый раз у нас в Алтайском крае на выборах участвуют 15 партийных структур. Такого никогда не было. Избирательные структуры Алтайского края за предшествующие годы смогли подготовиться к этой ситуации. Сейчас не важно — сколько будет партий. У нас отработаны схемы работы с избирателями, обеспечена чистота голосования. 15 лет назад это был бы шок и аврал, а сейчас мы знаем, как это провести, как обеспечить в условиях пандемии законность и корректность проведения всех избирательных процедур – мы научились», – отмечает известный в крае политолог Михаил Литвинов.

В связи с пандемией голосование решено проводить в 3 дня – с 17 по 19 сентября. Такой формат попросту удобен для избирателей. Это доказал опыт многих стран, среди которых Германия, Канада и Австралия.

Прозрачность избирательного процесса должно обеспечить видеонаблюдение. По всей стране за ходом голосования будут следить больше 100 тысяч камер. Это в 2,5 раза больше, чем на предыдущих выборах. На каждом участке установят по 2-3 камеры, которые будут вести запись круглосуточно все 3 дня, а не 1 день, как раньше. Напомним: в Алтайском крае около 800 камер будут работать онлайн, более тысячи — в режиме видеорегистраторов.

Бесстрастный объектив зафиксирует действия всех участников выборов. Это позволит в режиме реального времени пресекать нарушения, а в случае необходимости посекундно восстановить хронологию событий. Для сохранности бюллетеней все избирательные участки обеспечат сейфами. Для большей надёжности документы в них будут хранить, предварительно запечатав в специальные сейф-пакеты.

«Основная масса информационной грязи до и после выборов заключается в претензиях к их прозрачности. На мой взгляд, наша избирательная система куда более прозрачна и честна: беспрецедентное количество камер, возможность допуска наблюдателей, все эти сейф-пакеты и т.д. Уверен, что при таком контроле ни один бюллетень не потеряется», – считает популярный барнаульский политический блогер Евгений Леонов.

Напомним, выборы в Заксобрание региона и Государственную Думу в Алтайском крае пройдут с 17 по 19 сентября.

Катунь24