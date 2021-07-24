Катунь24: Помощь вовремя. 14 новых машин скорой получат медики в Алтайском крае

Для покупки автомобилей выделили больше 47 миллионов рублей из краевого бюджета.

Фото: Минздрав Алтайского края

Все машины относятся к классу В. Они предназначены для проведения лечебных мероприятий врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

23 июля машины отправятся в районы и города региона. Автомобили получат станции скорой медицинской помощи Барнаула, Бийска, Рубцовска, Центральной городской больницы Белокурихи, ЦРБ Солонешенского, Усть-Калманского, Шипуновского, Романовского районов.

В Минздраве края подчеркнули, что это первая закупка автомобилей скорой медицинской помощи в этом году. За последние два года в учреждения края поступили 124 кареты скорой медицинской помощи.

Катунь24