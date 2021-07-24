Катунь24: Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак вместе с губернатором Виктором Томенко посетил Смоленскую среднюю школу № 1

Андрей Турчак обсудил с педагогами особенности работы учебного заведения, снабжение учебниками и литературой, наличие современного оборудования.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак вместе с губернатором Виктором Томенко посетил Смоленскую среднюю школу № 1

«Та задача, которую президент поставил на совете «Единой России» по поводу ремонта и текущего, а в первую очередь и капитального ремонта аварийных сельских школ, нам нужно это задачу реализовать. Сейчас готовятся реестры таких школ по каждому региону, будет подготовлена отдельная программа с подтвержденным финансированием с 2022 года и плановый период 2023 и 2024 годов. Именно уделить внимание сельским школам. Для любой территории сельская школа — это точка жизни на селе. Есть школа — есть жизнь, нет школы — жизнь постепенно уходит», — отметил Андрей Турчак.

Он также добавил: сейчас партия «Единая Россия» формирует народную программу. Отдельной строкой в ней должен быть зафиксирован ремонт школ в селах. Расходы по этой статье должен покрыть федеральный бюджет. Отметим, за последние три с половиной года в регионе почти 15 миллиардов рублей было направлено на ремонт и модернизацию школ.

Катунь24