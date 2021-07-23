Катунь24: Предполагаемому убийце барнаульского участкового предъявили обвинение

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Фото: Следственный комитет

Напомним, 14 июля 2021 года участковый поехал на служебном автомобиле в поселок Гоньба, чтобы вручить повестку бывшему заключённому. Злоумышленник попросил сотрудника полиции подвезти его до проезжей части. Сидя на заднем сидении, мужчина прицелился и выстрелил в голову полицейского. После убийца поджёг тело правоохранителя и его автомобиль, сообщают в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка».

Катунь24