Катунь24: Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак и Виктор Томенко подчеркнули важность развития ярмарочной торговли в Алтайском крае

Сегодня, 22 июля, первый заместитель председателя Совета Федерации и губернатор Алтайского края в рамках совместной рабочей поездки посетили ООО «Сатурн-2» в Первомайском районе.

Фото: официальный сайт Алтайского края

В прошлом году в хозяйстве сбор картофеля составил порядка 5 тысяч тонн, овощей — 1,3 тысячи тонн. В этом году планируется увеличить сбор картофеля до 6 тысяч тонн.

Основная сфера реализации производимой продукции – по государственным контрактам в социальные учреждения (детские сады, школы, больницы), а также в Росгвардию. Порядка 30 % объемов продается оптовым поставщикам, а также мелким оптом населению, в том числе на социальных ярмарках.

Одной из центральных тем встречи стало ценообразование на картофель и овощи. По словам главного агронома хозяйства «Сатурн-2» Андрея Платонова, сейчас на полях предприятия активизирована копка раннего картофеля. Его себестоимость составляет порядка 15 рублей за килограмм, цена реализации из хозяйства – 19-20 рублей в зависимости от качества.

«С торговыми сетями мы не работаем, но видим, что на полках магазинов цена более чем в два раза выше», — рассказал он.

Как подчеркнул Андрей Турчак, рост цен необходимо сдерживать. На этой неделе эта тема обсуждалась на федеральном уровне с участием представителей правительства России, в том числе и курирующего вице-премьера Виктории Абрамченко, и регионов.

«Цель простая, она была сформулирована нашим президентом на совещании с правительством страны: максимально сократить плечо посредников, обеспечить фермерам прямой доступ к реализации своей продукции. Торговые сети наше предложение поддержали, думаю, что в течение ближайшего времени мы этот вопрос доработаем. Очевидно, что ценник упадет, на первом этапе через 2 недели, второе снижение мы планируем к концу августа. Но самое главное, чтобы региональные власти свою поддержку фермерству оказали. Мы говорим и про финансирование по госпрограммам, и про развитие такого инструмента, как ярмарочная торговля. Речь идет не о стационарных рынках, а именно о ярмарках. По расчетам, увеличение ярмарок в 2 раза приведет к автоматическому снижению цен», — пояснил первый зампред Совета Федерации.

Андрей Турчак также подчеркнул, что Алтайский край — хороший пример, где у фермеров-овощеводов есть прямой выход на ярмарочные площадки.

Виктор Томенко отметил, что в Алтайском крае 86 % объемов производства картофеля и 72 % объемов овощей приходится на личные подсобные хозяйства, то есть работает механизм самообеспечения населения, остальную часть производят сельхозтоваропроизводители. Он подчеркнул, что цены на овощи в Алтайском крае хотя и демонстрируют динамику, как в целом по стране, но продолжают оставаться самыми низкими в Сибири. По мнению губернатора, в крае необходимо обеспечить работу не только ярмарок выходного дня, но и постоянно действующих ярмарочных площадок.

Катунь24