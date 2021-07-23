Катунь24: Подростка унесло течением на набережной Оби. Видео

Инцидент произошёл 21 июля 2021 года около четырёх часов дня в Новосибирске.

Фото: Паблик во «Вконтакте» «Спасатели МАСС (16+)»

Отдыхающие сообщили спасателям, что на Михайловской набережной девочка спустилась к воде по каменной лестнице. Но сильное течение подхватило ребёнка, и её понесло вдоль берега.

Уже через несколько минут спасатели приехали на место ЧП. Они заметили ребёнка на берегу под стеной вдали от ступеней. Школьницу осмотрели, надели ей шлем и с помощью альпснаряжения подняли обратно на землю. Помощь ребёнку не потребовалась.

Спасательную операцию удалось снять на видео.

Катунь24