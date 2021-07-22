Катунь24: Панкратий и Кирилл: традиции и приметы на 21 июля

22 июля Православная церковь почитает память священномученика Панкратия епископа Тавроменийского. Его родители проживали в Антиохии. Отец уверовал и сблизился с учениками Христа ещё до его распятия. Особенно близко он общался с апостолом Петром.

Фото: vsyamagik.ru

Впоследствии всю семью крестили в Антиохии. Когда родители умерли, Панкратий отправился в Понтийские горы, где вел отшельническую жизнь. Позже апостолы Пётр и Павел рукоположили его в епископа г. Тавромений в Киликии. Панкратий усердно просвещал народ, за один месяц воздвиг храм, в котором совершал Богослужения. Число верующих росло и постепенно практически все жители Тавромения и соседних городов приняли веру христианскую. Много лет святой управлял своей паствой, но однажды на него напали язычники и побили камнями. Мощи Панкратия покоятся в расположенном в Риме храме, названным именем священномученика.

Ещё 22 июля Православная церковь почитает память священномученика Кирилла, епископа Гортинского, проживавшего при императоре Диоклитиане и его соправителе Максимиане. Святой Кирилл за свою веру предстал перед судом, а после был брошен в темницу. Мужчина чудесным образом был освобожден и отправился в Рим, где своей проповедью оказал большую помощь Церкви.

Когда начались гонения он отправился в Иерусалим, чтоб поддержать дух проживавших там христиан. По дороге он получил веление с выше не миновать остров Крит, по прибытию на который его избрали епископом г. Гортины. Долгие годы он работал там святителем и обратил многих язычников в христианскую веру. В глубокой старости его за это судили и ввергли в огонь, но Господь чудесным образом сохранил его невредимым, после чего святителя освободили. В возрасте 90 лет его усекли мечом.

Традиции и обычаи

В народном календаре славян 22 июля – день Панкратия и Кирилла. В это время на грядках появляются первые огурцы. Чтобы был хороший урожай, первый сорванный овощ втайне от всех крестьяне закапывали в землю. Необходимо было закопать его глубоко, чтобы ни человек, ни животное не смогли его выкопать. Иначе следующий год будет неурожайным. Первым плоды нового урожая пробовал младший член семьи. Верили, что благодаря этому огурцы утратят горечь.

Крестьяне в этот день шли собирать чернику. В народе говорили: «Черника уведёт от живота лихо». Наши предки любили и почитали эту ягоду, считая, что она обладает целебными свойствами. И сегодня чернику рекомендуют употреблять людям с плохим зрением, ревматизмом, страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта.

Хозяйки пекли пироги с черникой, варили варенье из этой ягоды. Знахари 22 июля собирали лекарственные травы и засушивали их. Считали, что этот день особенный. Травы, собранные на Панкратия, идеально подходят для ритуалов любовной магии.

Приметы и поверья

Хороший урожай черники – к морозной зиме. Если к этой дате черника ещё не созрела, то осень будет холодной. Если ночью луна на небе потемнела, то до конца месяца будут идти дожди. Средь бела дня кувшинки и лилии закрылись – примета, что на следующий день будет дождь. Звезды тусклые на небе – к грозе. Если в лесу много больших муравейников, то зима будет холодной и затяжной. Радуга на небе – к ясной погоде. Лягушки квакают тихо – к дождю, громко – к солнечной погоде. Если же кваканья лягушек не слышно, то грядёт похолодание. Чтобы огурцы хорошо уродились их нужно сеять на прошлогодних кукурузных грядках. Тёмная луна – в конце месяца будут часто идти дожди.

Человеку, рожденному 22 июля, дано знание над грибными и ягодными местами. В качестве талисмана ему следует носить агат.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24