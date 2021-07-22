ГОРНЯК22 22.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Парня, который устроил стрельбу в казанской школе, признали невменяемым

Горняк22
11 часов Ago

Об этом сообщили в официальном органе общественных наблюдательных комиссий «Газета ОНК».

Фото: pexels.com

По их информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массового убийства в школе.

«В ближайшее время мы опубликуем подробности», — сказано в публикации.

Напомним, 11 мая 2021 года в Казани в школе № 175 Ильназ Галявиев открыл стрельбу и убил 9 человек: семь детей и 2 учителей. Сейчас убийца находится под стражей.

Катунь24

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