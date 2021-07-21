Катунь24: Прокопьев день: традиции и приметы на 21 июля

В народном календаре 21 июля – Прокопий, Прокоп-жнец (жатвенник), Прокопьев день, зажин ржи, Казанская Богоматерь, летняя Казанская. В этот день православная церковь празднует явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579 г.) и отмечает память трёх святых Прокопиев:

великомученика Прокопия Кесарийского;

праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца;

праведного Прокопия Устьянского.

Фото: pixabay.com

Казанская икона Божией Матери связана с великими событиями на Руси. 28 июня 1579 года в Казани произошел страшный пожар, истребивший часть города. Начался он около церкви Николая Тульского, обратил в пепел часть города и истребил половину Кремля. В это время в Казани проживало немало мусульман и язычников. Обратить их в веру было нелегко. После пожара они начали злорадствовать, говоря, что Господь прогневался на христиан. Постепенно вера Христова стала притчею и поруганием. Но, несмотря на это, пожар предзнаменовал падение ислама и установление православия.

Город постепенно восставал из руин. Недалеко от места пожара стрелец Даниил Онучин возводил себе дом. Во сне его девятилетней дочке Матроне явилась Богоматерь и попросила достать икону, зарытую в земле. Изначально на слова девочки никто не обратил внимания. Трижды во сне Матроне являлась Богородица и указывала место, где зарыта чудотворная икона. Матрона с матерью решили самостоятельно её отыскать. Они стали рыть в указанном месте и обрели святой образ. Иоанн Грозный приказал на этом месте построить храм в честь Казанской иконы Богоматери и основать женский монастырь. Матрона и её мать приняли постриг в этом монастыре.

Великомученик Прокопий Кесарийский происходил из знатной римской семьи, проживающей в Иерусалиме. Его отец был христианином, а мать – язычницей. Отец рано ушел из жизни, поэтому воспитанием мальчика занималась мать. Прокопий поступил на военную службу. В 303 году император Диоклетиан назначил его проконсулом в Александрию. Мужчина должен был преследовать местных христиан. По дороге ему явился Иисус Христос и обратил его в христианскую веру.

Прокопий начал бороться с язычниками, о чем скоро узнала его мать и написала жалобу императору о том, что сын не почитает языческих богов. Святому вручили послание от императора, который требовал, чтобы он поклонился римским богам. Однако Прокопий разорвал послание, за что был арестован и подвергся истязанию. Стойкость великомученика во время многочисленных пыток обратила в христианство немало людей. По распоряжению прокурора он был усечен мечом. Тело святого тайно было погребено местными христианами.

Устюжский чудотворец Прокопий и Прокопий Устьянский – отечественные святые, связанные с Русским Севером, где их культ был очень распространен. Скорее всего, в сознании местных жителей все три Прокопия, почитаемые в этот день, слились в единый праведный образ. На Русском Севере Прокопьев день был обетным (пивным) праздником.

Традиции и обычаи

Наступает самая жаркая летняя пора. В старину Прокопьев день считался открытием жатвенной страды. 21 июля делался первый «зажин» ржи. Крестьяне брали с собой хлеб, соль, яйца и всем миром жали «бабку» – ставили 9 снопов. После этого на жнивной полосе садились за трапезу. Сено собирали в копны и складывали «зароды». Жницы первые колосья скручивали и затыкали за пояс, чтобы не болела спина и не было ломоты в пояснице.

Перед началом работы было принято служить молебен. Первый сноп обвязывали рушником и хранили до Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) в переднем углу избы. На Покрова сено скармливали домашней скотине. Верили, что если так не сделать, то животные не захотят кушать корм, заготовленный для них на зиму. Также считалось, что первый сжатый сноп поможет изгнать из дома тараканов и мух.

Крестьяне верили, что в поле на Прокопия можно встретить комаху (кумаху) – лихорадку из теплых стран, которая свивается в клубок и катается по земле. Для человека, которому под ноги попадёт такой клубок, ближайший год будет благополучным. Поэтому многие отправлялись в поле в надежде встретиться с комахой.

К этому дню обычно поспевает черника:

На Казанскую черника поспевает.

Поспела черника – поспела и рожь.

Эта чудесная ягода – не только лакомство. В народе издавна её плоды и листья употреблялись как эффективное лекарственное средство, особенно при сахарном диабете, расстройстве желудка и кишечника, подагре и ревматизме. Особенно полезно в больших количествах есть чернику в жаркое летнее время.

Прокопьев день земледельцы рассматривали как среднюю дату между Петровым днем (12 июля) и Ильиным (2 августа). Крестьяне устанавливали сроки разных сельскохозяйственных работ, ориентируясь на эти даты:

С Петрова до Прокопьева дня сенокос, с Прокопьев до Ильина дня сев озимых.

Знахари в этот день гадали, читали заговоры на успешную работу, от боли в спине и от укуса насекомых.

Приметы и поверья

Если в лесах поспела черника, то можно приступать к уборке озимой ржи. Какая погода на Прокопия, такая будет и 2 августа на Ильин день. Если в этот день новолуние, то по погоде можно определить, каким будет август. Купаться в этот день нельзя, так как можно потревожить Водяного, за что он утащит купальщика в воду. Если колосок на Прокопия заткнуть за пояс, то до конца лета спина болеть не будет. Пчелы злее стали – скоро начнется жара.

Человек, родившийся 21 июля, будет силен духом. В качестве талисмана ему следует носить горный хрусталь.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24