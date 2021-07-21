Катунь24: Пилотные регионы России, участвующие в апробации нового федерального закона о государственном социальном заказе, приняли участие в установочном совещании

В Ханты-Мансийске 16 июля состоялся семинар-совещание «Модель управления пилотными проектами по реализации Федерального закона о социальном заказе», который провел для регионов Минфин России совместно с правительством ХМАО.

Фото: pixabay.com

В совещании также приняли участие представители Минфина России, Минздрава России, Минтруда России, Минспорта России, Ростуризма, Федерального Казначейства, а также региональных органов исполнительной власти. Также участие в совещании принял заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко и заместитель министра финансов Алтайского края Александр Бунин.

Аналогичное совещание состоялось 22 апреля в Алтайском крае с участием заместителя директора Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России Вероникой Сергеевой.

Открывая семинар-совещание, губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова отметила важность и актуальность работы в направлении апробации соцзаказа, а также ее успешные результаты.

В настоящее время в апробации соцзаказа участвуют 29 регионов: 16 присоединились в 2020 году и еще 13 – в июне 2021 года. Социальный заказ позволяет отбирать исполнителей услуг конкурентными способами (конкурс, сертификат) по шести направлениям деятельности, определенным законом.

На сегодняшний день более 3 млн человек получают услуги в рамках соцзаказа. Применение конкурентных способов отбора исполнителей соцуслуг в 2021 году осуществляется по трём направлениям: социальное обслуживание, содействие занятости и спортивная подготовка. По итогам такого отбора негосударственные исполнители смогут оказать услуги более чем 65 тысячам граждан.

«Данные, полученные в ходе реализации соцзаказа, проиллюстрировали разницу в развитии социальной сферы регионов и подтолкнули к вопросам, требующим совместного обсуждения. Поэтому цель мероприятия состоит в обмене опытом внедрения соцзаказа, синхронизации принимаемых региональных решений и определении дальнейших путей по его реализации в регионах», — сказал замминистра финансов Алексей Лавров.

В качестве задач, которые предстоит решить в этом году, Алексей Лавров выделил необходимость формирования соцзаказов с использованием информационных систем, а также проведение оценки качества предоставляемых услуг.

«Вместе с тем необходимо разработать единые подходы мониторинга и контроля качества оказываемых услуг. Это позволит в будущем достичь высокого уровня удовлетворённости. Важной задачей является также определение единых моделей оказания услуг для того, чтобы подходы к их оказанию и объемы их финансирования не были сильно дифференцированы в разрезе регионов», – отметил замминистра.

Катунь24