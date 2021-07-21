Катунь24: Получить крупные суммы на спектакль, фильм или фестиваль могут творческие люди Алтайского края

Приём заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив находится в самом разгаре. Творческие коллективы, авторы, музеи и театры могут выиграть гранты на сумму от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей на реализацию своих проектов.

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Режиссер Владимир Кузнецов – профессиональный кинорежиссер, председатель Алтайского отделения Союза кинематографистов России. На его счету пять десятков документальных картин, в том числе о знаменитых земляках Валерии Золотухине, Михаиле Евдокимове. Значительная доля его работ создана на средства государственных грантов. Для Кузнецова это возможность в эпоху коммерческого кино заниматься настоящей документалистикой.

«Конечно, ты отчитываешься перед государством за каждую потраченную копейку. Но в то же время я благодаря грантам могу заниматься темами, которые близки мне, без какой-либо конъюнктуры. Это, например, славные страницы истории России, рассказы о выдающихся людях. То, что сегодня нечасто увидишь на экране, я имею возможность донести это до зрителя», — рассказывает Владимир Кузнецов.

В этом году он подает ещё две грантовые заявки. Одна на картину об Олеге Маркове, композиторе из Зонального района Алтайского края. Другой замысел посвящен уникальному объекту – Денисовой пещере и истории освоения территории Алтайского края с древних времен. Поддержку проектам Кузнецов рассчитывает получить с помощью Президентского фонда культурных инициатив.

Фонд появился недавно. О его создании впервые сообщил президент России Владимир Путин в ходе апрельского послания Федеральному собранию. 3,5 млрд рублей выделило государство на первую грантовую кампанию фонда. Можно получить малые гранты — до 500 тысяч рублей и крупные — по несколько миллионов. Итоговая сумма зависит от сути и масштаба проекта. Имеет значение правильность оформления и подачи документов.

Спектр тем широкий: «Нация созидателей», «Великое русское слово» и многие другие – от историй, посвященных традиционным ценностям, до современной поп-культуры. Можно подать заявку на реализацию фестиваля, создание фильма, серии мастер-классов, стартапа. Узнать подробно условия конкурса и отправить заявку можно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Заявки принимаются до 30 июля.

Катунь24