Катунь24: Перекресток семи полос появится на Чуйском тракте в Алтайском крае

Расширение федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» пройдёт от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска.

Фото: Упрдор «Алтай»

На дороге появится регулируемый перекрёсток, который будет включать до семи полос движения. Модернизацию проведут, чтобы снизить аварийность на участке и обезопасить автомобилистов и пешеходов.

«Сейчас мы работаем над увеличением числа полос сразу на шести участках Чуйского тракта – около 35 км. При этом технические решения для каждого подбираются индивидуально: все наши усилия направлены в первую очередь на повышение безопасности», – пояснил главный инженер ФКУ Упрдор «Алтай» Сергей Рубаненко.

Участок с 212-го по 216-й км расширят до четырех полос, встречные потоки разделят барьерным ограждением. Основной въезд в поселок Новый будет с перекрестка, где дополнительно построят полосы для поворота налево и переходно-скоростные – для безопасного выезда. Кроме того, на участке установят светофоры, устроят заездные карманы для общественного транспорта, электроосвещение на пешеходном переходе.

Сейчас дорожники формируют земляное полотно, удлиняют водопропускные трубы и укладывают основание дорожной одежды из цементобетона. Работы идут по графику, ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2022 года.

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