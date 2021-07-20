Катунь24: Поучиться у мастеров и стать известными могут молодые писатели Алтайского края

Стартовал Всероссийский конкурс для начинающих авторов, пишущих на русском языке. Национальную литературную премию прозаикам, поэтам и сценаристам в возрасте от 18 до 35 лет будет вручать Роскультурцентр.

Фото: pixabay.com

Как отмечают в краевом отделении Союза писателей России, в нашем регионе таких авторов немало и они не раз становились лауреатами творческих состязаний. Для молодых писателей это может стать стартом в карьеру.

«Литературные конкурсы помогают авторам определить своё место в литературном процессе, сориентироваться, найти новые литературные инструменты, чтобы писать лучше. И это популяризация творчества. Имя писателя начинает мелькать, читатели начинают его узнавать», – отмечает ответственный секретарь Союза писателей Алтайского края Анна Самойлова.

В рамках национальной премии определят лучших молодых писателей в 8 номинациях – от документалистики до фантастики. Победители смогут бесплатно пройти обучение в «Академии писателей Эксмо» и подписать контракт на публикацию своих проведений в печатном и цифровом форматах.

Заявки на конкурс принимают до 23 августа.

Катунь24