Катунь24: Президент России поручил освободить семьи с детьми от налога с продажи жилья
Владимир Путин поручил подготовить поправки в законодательство, позволяющие освободить семьи с двумя и более детьми от налога с продажи жилья. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Согласно тексту поручения, предлагается освободить семьи с детьми от уплаты подоходного налога при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, если полученные деньги в течение года будут направлены на покупку нового.
Подготовить поправки парламентариям и членам правительства необходимо до 1 ноября 2021 года.