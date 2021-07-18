Катунь24: Пилоты смогли посадить неисправный самолет под Томском. Выжили все пассажиры

Самолёт экстренно сел из-за отказа двигателя.

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Вчера, 16 июля, Ан-28 совершил аварийную посадку. Он следовал по маршруту Кедровый — Томск и пропал с радаров. На борту находились 19 человек, в том числе двое детей.

Через несколько часов воздушное судно удалось обнаружить: оказалось, что оно совершило аварийную посадку и сильно повреждено.

Управляли самолетом 32-летний Фарух Хасанов и 56-летний Анатолий Прытков. У Анатолия Прыткова, по предварительным данным, перелом ноги. Остальные, находившиеся на борту, серьезных травм не получили.

В причинах неисправности теперь предстоит разбираться правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Катунь24