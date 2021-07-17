Катунь24: Превратности любви: в Роскачестве рассказали, как вас могут обмануть в приложении и на сайтах знакомств

15 % опрошенных в рамках исследования людей сообщили о построении успешных отношений, а 41 % глубоко скептично относились к самой этой возможности и считают, что сервисы наживаются на одиноких людях.

Партнёры потребительской организации Нидерландов Consumentenbond в своей работе также отметили, что респондентов беспокоят фейки и мошенники, которые встречаются на них. Кроме того, в 2020 году на фоне пандемии в Европе и США отметили прирост обманов через приложения для знакомств – их число увеличилось на 20-22 %.

В Роскачестве отметили, что чаще всего на подобных сайтах и сервисах можно столкнуться с обманом через эмоциональную связь, например, когда просят помочь пострадавшему в аварии или с доставкой подарка. Также через знакомства мошенники предлагают жертвам «инвестировать» или «включиться в бизнес», отправляют ссылки с вирусами, крадущими данные с устройства, или фишинговые ссылки, при переходе на которые данные автоматически попадают к аферистам.

Чтобы не попадаться на уловки таких «романтиков», специалисты Роскачества рекомендуют пользователям приложения и сайтов знакомств использовать отдельный номер для общения на них, не передавать посторонним людям личные данные или присланные коды, не переходить по подозрительным ссылкам, а также не привлекать внимание фотографиями с дорогими и уникальными вещами или с предметами (указателями, дверьми), по которым можно определить ваш адрес.

Катунь24