Катунь24: Плов с лопухом и шаурма с рваным маралом: как в 2021 году пройдёт гастрономический фестиваль «АХ! Фест»

Из-за ковидных ограничений в привычном виде традиционный фестиваль организаторы провести не смогут. Вместо этого 17 июля будет организована прямая трансляция с территории Долины семейного отдыха «Алтайское Холмогорье» (райцентр Алтайское), где и пройдут без зрителей мероприятия фестиваля.

Фото: pixabay.com

Посмотреть её можно будет прямо в группе Холмогорья во «ВКонтакте». Время трансляции – с 12:00 до 15:00.

Чем удивит «АХ! Фест» в этом году?

Главным аттракционом будет «Гастролаборатория», в рамках которой пройдут мастер-классы шеф-поваров весьма интересных и уважаемых в Сибири заведений питания.

Кафе «Юрта» (курорт Шерегеш) представит такие эксклюзивные блюда, как «Шаурма с рваным маралом» и «Муксун в листьях хрена и лопуха», кафе «Укроп и Гренка» (село Алтайское) – «Плов с лопухом» и «Кундюбки на крапивном тесте», а ресторан «Гуси» (Новосибирск) приготовит авторские блюда из рёбер и «Теерпек с гордой птицей и алтайскими травами».

Со своим шоу выступит Василий Вдовин, специалист, входящий в топ-5 лучших пиццайоло России (итал. pizzaiolo — мастер по выпечке пиццы).

В это же время зрителей ожидают прямые включения из разных точек «Алтайского Холмогорья». Например, оnline-путешествие по местному дендрарию, одному из лучших за Уралом (здесь представлено более 1500 видов уникальных растений). Во время включения из «Лавки здоровья» веб-посетители «АХ! Феста» увидят обзор продукции компании «Вистерра» и её партнёров, узнают секреты долголетия и смогут поучаствовать в розыгрыше «Корзины красоты». Зрителей также ждёт путешествие по музею «Чайная обитель», а самых активных из них – подарки в прямом эфире.

Для зрителей выступит группа The 9!

«Алтайское Холмогорье» принимает гостей с соблюдением всех рекомендованных санитарно-эпидемиологических требований по COVID-19.

Телефон прямого эфира: 8-983-608-5400.

Катунь24