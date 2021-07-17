Катунь24: Почти половину барнаульских многоэтажек подготовили к отопительному сезону

Всего актов готовности 1309 – это 44,8 процента от общего числа, сообщает городская администрация.

Фото: Официальный сайт Барнаула

Подготовку городского хозяйства к будущему отопительному сезону обсудили на совещании замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергея Пашковского. На собрании присутствовали руководители комитета по энергоресурсам и газификации, комитета жилищно-коммунального хозяйства города, представители АО «Барнаульская генерация» – «Барнаульская теплосетевая компания», ООО «Барнаульский водоканал», руководители подрядных организаций и структурных подразделений администрации города, заместители глав администраций районов.

Участники обсудили готовность жилищного фонда Барнаула к зиме. Чтобы отопительный сезон прошел устойчиво и комфортно для горожан, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, ТСЖ ведут работы на инженерных коммуникациях. Проводится промывка и опрессовка систем отопления, ремонт и реконструкция сетей, осмотр их текущего состояния. Если системы исправны, специалисты составляют акт готовности дома к отопительному сезону. В начале совещания 8 управляющим компаниям и ТСЖ вручили паспорта готовности.

Всего в Барнауле на 14 июля 2021 года из 2923 домов с центральным отоплением получили акты готовности 1309 домов – это 44,8 процента. Кроме того, документ получают учреждения здравоохранения, культуры и образования, городские котельные.

Также на совещании обсудили завершение гидравлических испытаний по контуру ТЭЦ-3, прохождение ремонтной кампании на сетях.

«Барнаульский водоканал» в рамках капремонта и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в 2021 году отремонтирует 129 объектов на сумму 664,8 млн рублей, за 6 месяцев завершены работы на 29 из них. Среди значимых — капремонт участков водопроводной сети на Змеиногорском тракте, ул. Гущина, ул. Малахова – ул. А. Петрова, ул. Попова – ул. А. Петрова и др.

«Барнаульская теплосетевая компания» проведет капитальный ремонт 12 участков тепловых сетей, а также текущий ремонт на общую сумму 399,7 млн рублей. На двух объектах работы завершены. Согласно графикам, испытано на прочность и опрессовано 35 котельных вместе с тепловыми сетями. На 15 котельных, которые работают только в отопительный сезон, продолжаются плановые ремонты.

Сергей Пашковский обратил внимание на важность соблюдения сроков проведения ремонтных работ и поручил руководителям комитетов и заместителям глав районных администраций держать на особом контроле дальнейшее получение актов готовности к отопительному сезону 2021-2022 годов.

Катунь24