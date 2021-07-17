Катунь24: Пожар в трехэтажном здании ликвидировали в Барнауле

Он случился сегодня, 16 июля 2021 года, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Фото: Инцидент Барнаул

Огонь появился на первом этаже трехэтажного административного здания на улице Автотранспортной. Предварительно пожар распространился на 60 квадратных метров, уточняют в «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ГУ МЧС по краю.

На данный момент возгорание ликвидировано, огонь тушили четыре звена газодымозащитной службы. На место также прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Пострадавших нет.

Катунь24