Катунь24: Пытался сжечь детей: жителя Алтайского края посадили на 12 лет
Приговор вступил в силу 15 июля 2021 года.
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По данным прокуратуры Алтайского края, осенью 2020 года житель Бийска встретил по дороге домой свою супругу. Она запретила ему заходить в дом, так как мужчина был очень пьян. При этом девушка уточнила, что дом закрыт снаружи и в нем находятся двое детей.
Мужчина подошел к дому, убедился, что он закрыт и дети не смогут выйти. Затем взял емкость с бензином, облил дом и поджег.
Дети стали громко кричать. Пожар заметили мужчина и женщина, проезжающие мимо. Они помогли детям вылезти через окно.
В результате пожара поврежден дом, а также имущество, находящееся внутри. Дети не пострадали.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 12 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.