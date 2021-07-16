Катунь24: Пассажирка бросила своего кота одного в аэропорту Екатеринбурга

Из-за безответственности хозяйки котик остался совсем один на привокзальной площади. Испуганное животное нашли сегодня, 15 июля 2021 года, сотрудники аэропорта Кольцово.

Фото: Приют «Клякса»

Из-за безответственности хозяйки котик остался совсем один на привокзальной площади. Женщина якобы не знала, что для животного нужно было купить отдельный билет. Она сообщила, что передаст животное провожающим, однако сама выпустила его в здании и улетела в Москву. Сотрудники аэропорта, нашедшие кота, обратились к зоозащитникам и передали его в приют «Клякса». Котика назвали Кольцов, сейчас ему ищут нового хозяина или хозяйку.

«Мы обращаемся ко всем пассажирам, путешествующим с животными – пожалуйста, перед полетом ознакомьтесь с правилами перевозки домашних животных, которые действуют в авиакомпании. Не делайте своих питомцев заложниками вашей неосведомленности», – подчеркнул в беседе с E1.RU директор по стратегическим коммуникациям воздушной гавани Андрей Клименских.

Инцидентом заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура, она проверит информацию и выяснит обстоятельства отказа от перевозки животного пассажиркой.

Катунь24