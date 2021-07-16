Катунь24: По делу сожженного в машине полицейского в Барнауле возбудили уголовное дело

Машину с телом сотрудника полиции обнаружили сегодня, 15 июля 2021 года.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Напомним, участковый пропал 14 июля 2021 года, после того как выехал из пункта полиции «Докучаево» в поселке Гоньба. По предварительной информации, накануне участковый поехал проверять ранее судимого мужчину, между ними случился конфликт.

Сотрудники МВД и Следственного комитета оперативно задержали по подозрению в совершении убийства местного жителя. Как уточнили в пресс-службе ведомства, сейчас они работают на месте преступления, выясняется мотив и способ совершения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка». Расследование продолжается.

Катунь24