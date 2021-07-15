Катунь24: Путеводный «Сириус»: школьники Алтайского края могут попасть на летнюю физико-математическую смену нового поколения

40 школьников со всего Алтайского края смогут улучшить свои знания в области точных наук: в конце июля в центре «Талант22» пройдет набор на летнюю физико-математическую смену.

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Этот центр – региональное представительство сочинского образовательного центра «Сириус». Сегодня это один из лидеров российского образования нового типа, ориентированного на интересы и таланты конкретной личности. О своем видении образования будущего рассказала в интервью «Российской газете» руководитель «Сириуса» Елена Шмелева.

Руководитель центра «Сириус» уверена, в России сегодня формируется новая образовательная модель, которая позволит сделать образование естественным и мотивирующим. Одна из главных задач центра, созданного в 2015 году в рамках нацпроекта «Успех каждого ребенка», – раннее выявление и развитие детских талантов. Ежегодно около 800 ребят со всей страны обучаются в центре, повышая свои знания и умения в самых разных областях. «Сириус» воплощает модель обучения, за которой будущее.

«Необходимо сделать так, чтобы российская система образования позволяла раскрыть потенциал каждого ребенка. У детей изначально должен быть равный доступ к нашему культурному и социальному капиталу (языку, исторической памяти, искусству, науке и спорту, новым технологиям), к программам дошкольного и дополнительного образования. При этом подход к обучению должен быть индивидуальным», – говорит Елена Шмелева.

Это значит, у педагогов также должно быть достаточно времени, сил, мотивации. Вдохновение требуется и самим детям. Одно из решений, по мнению Елены Шмелевой, – свести к минимуму формальности.

«Нам действительно пора вернуться к вопросу о снижении учебной нагрузки на школьников. Последовательного уменьшения количества формальных проверок, контрольных работ, мониторингов. Давайте не будем заблуждаться: даже самые тщательные формальные проверки не могут ничего сделать сами по себе. Вместо повышения качества образования они лишь притупляют ощущение ответственности за будущее детей, которая лежит на каждом из нас», – отметила руководитель «Сириуса».

Центры для одаренных детей работают сегодня по всей стране. Причем обучение в них преимущественно бесплатное: государство стремится помогать развивать способности подрастающего поколения. По данным Минобрнауки Алтайского края, в регионе действует более 40 «точек роста» для школьников, скоро откроют еще около 150 подобных. Действует ключевой центр развития детей «Дом научной коллаборации», центр цифрового образования детей «IT-куб», детский технопарк «Кванториум.22». В 2020 году начало работу и представительство «Сириуса» в Алтайском крае – региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Талант22». Это часть глобальной сети центров, одна из главных задач которых – обеспечить школьников образованием независимо от того, в какой части страны они проживают. Детям в Алтайском крае доступны те же учебные программы, то же оборудование, что и ученикам из центральных регионов.

Принцип «Сириуса» – всестороннее развитие. Детям с музыкальными и спортивными талантами здесь уделяют так же много внимания, как будущим инженерам и программистам. Так, недавно на базе «Талант22» прошел театральный пленэр, а скоро будет смена для математиков. Школьникам доступны и профильные смены, и краткосрочные сборы, и продолжительные курсы с использованием как дистанционных, так и очных форм работы. Особенность центра – использование местной специфики.

При приёме в центр учитываются портфолио ученика, победы на олимпиадах. Также проходит претендент и вступительный экзамен – не слишком сложный, но достаточный, чтобы определить: школьник нацелен на дальнейшие занятия наукой, спортом или искусством. Если школьник желает учиться в сочинском центре, то пройти заочную часть отбора он может на базе «Талант22» и отправиться на обучение в сам «Сириус». Такой возможностью этим летом воспользовалось 8 юных жителей нашего региона.

Катунь24