Катунь24: Под Новосибирском мужчина в наушниках попал под электричку и выжил

Он не услышал приближающегося поезда, так как слушал музыку.

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49-летний мужчина стоял на платформе за ограничительной линией и ждал электричку. При этом в наушниках у него играла музыка.

Машинист электропоезда заметил мужчину и начал сигналить, однако новосибирец никак на это не реагировал. Тогда машинист начал экстренно тормозить, но травмирования всё равно избежать не удалось.

Сейчас пострадавший с травмами находится в горбольнице, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

В полиции напоминают: при подходе к железнодорожным путям необходимо выключать музыку, снимать наушники, а также объемные капюшоны.

Катунь24