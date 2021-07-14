Катунь24: Под Новосибирском мужчина в наушниках попал под электричку и выжил
Он не услышал приближающегося поезда, так как слушал музыку.
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49-летний мужчина стоял на платформе за ограничительной линией и ждал электричку. При этом в наушниках у него играла музыка.
Машинист электропоезда заметил мужчину и начал сигналить, однако новосибирец никак на это не реагировал. Тогда машинист начал экстренно тормозить, но травмирования всё равно избежать не удалось.
Сейчас пострадавший с травмами находится в горбольнице, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.
В полиции напоминают: при подходе к железнодорожным путям необходимо выключать музыку, снимать наушники, а также объемные капюшоны.