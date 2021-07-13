Катунь24: Полёты на параплане, гонки по вертикали на мотоциклах и сёрфинг: какие развлечения для любителей экстрима есть в Яровом

Наш корреспондент Глеб Полянский всё это проверил на себе.

Embedded video for Полёты на параплане, гонки по вертикали на мотоциклах и сёрфинг: какие развлечения для любителей экстрима есть в Яровом

Отпуск все проводят по-разному. Кому-то достаточно лежать на пляже или потягивать коктейль у бассейна, но если вами движет жажда экстрима, стоит выйти из отеля и отправиться на поиски приключений. Что мы и сделали.

Мотопараплан стал распространённым летательным аппаратом не так давно, около 15 лет назад. Масса установки – 90 килограммов. Чтобы управлять ею, нужно пройти курс обучения и получить удостоверение пилота. В Яровом в эти дни учебно-тренировочные полёты проводят пилоты барнаульского клуба сверхлёгкой авиации «Триада».

«Тренируемся, готовимся к чемпионату России, который пройдёт в Бердске с 27 июля по 1 августа. Будем соревноваться. Все желающие прокатиться, добро пожаловать. Нам нужен только впереди человек для веса. Чтобы установка летела ровно, правильно. И мы могли ею правильно управлять», — рассказал Сергей Селезень, пилот клуба сверхлёгкой авиации «Триада».

На соревнованиях на переднем сиденье летит штурман с картой, его место нам и предложили занять. Вес пассажира не должен превышать 120 килограммов. Мы в это ограничение вписываемся. Работой двигателя и стропами параплана управляет Сергей. Короткий инструктаж, надеваем шлем, пристёгиваемся, и вперёд в небо.

Скорость в полёте достигает 60 километров в час. Высота небольшая, но когда вокруг тебя нет фюзеляжа, удалённость от земли ощущается особенно остро. Многие давно привыкли к путешествиям на самолётах гражданской авиации, но мотопараплан – это другие эмоции. И профилактика боязни полётов.

А если полётов вам покажется мало, на одном из причалов Ярового в шатре посетителям демонстрируют популярное в России и за рубежом мотошоу. Смотреть из зрительного зала интересно, но мы лёгких путей не ищем и решили оказаться в самой гуще событий.

Аттракцион «Гонки по вертикали». Его создали в США в начале XX века. И вот теперь мы можем увидеть это прямо здесь, в Яровом. Добровольцы из числа зрителей стоят в центре шарообразной клетки, пока вокруг них на бешеной скорости проносятся байкеры на своих мотоциклах. И не просто ездят, а умудряются проворачивать забавные трюки с головными уборами. Один из участников группы каскадёров родом из Колумбии и уже несколько лет зарабатывает на жизнь такими гастролями по городам России и другим странам.

Отдых на водном курорте не может обойтись без купания в море или озере. Но что, если хочется пощекотать нервы? Тогда вас может заинтересовать тюбинг. Катание по воде на надувных санках. Тяга у водного мотоцикла приличная, а на поворотах и во время прыжков по волнам адреналин зашкаливает. Для равномерного распределения веса лучше взять с собой двух спутниц.

На пляжах Ярового предлагают катание на популярных в приморских регионах мира сапбордах. Это длинная, широкая доска с прорезиненным покрытием для лучшей устойчивости. Сначала можно привыкнуть к балансу, стоя на коленях, а уже после вставать в полный рост. Это не требует спортивных навыков, поэтому подойдёт почти всем желающим.

Яровое – разнообразный курорт. Большинство туристов едут сюда за купанием в уникальном солёном озере и грязелечением. Но с каждым годом здесь появляются новые предложения для других категорий туристов. Тех, кто ищет ярких эмоций, готов преодолеть страх и выйти за границы привычного санаторного отдыха.

Катунь24