Катунь24: Петров день: традиции и приметы на 12 июля

В народном календаре 12 июля – Петров день, Петры и Павлы, Петровки, Петровские гуляния, праздник солнца, играние солнца, навозница. В этот день устраивали народные гуляния, а вечером молодежь ходила в поле «караулить» солнце.

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Православная церковь 12 июля совершает празднество апостолов Петра и Павла, которых за особо ревностное распространение христианской веры ещё называют первоверховными. Церковь их почитает как первых проповедников христианской веры. В этот день перенесли реликвии апостолов из Рима в Сан-Себастьян.

Апостол Петр, один из ближайших учеников Христа, проповедовал в разных странах Слово Божие и при этом совершал великие чудеса – исцелял больных, воскрешал мертвых. Он написал два Соборных Послания, был первым епископом Римским. За христианскую веру его распяли в 67 году на кресте вниз головой.

До обращения в веру апостол Павел назывался Савлом и был гонителем христиан. Сам Господь призвал его к апостольству. За распространение в разных странах веры Христовой Павел перенес много страданий. В 67 году он был обезглавлен в Риме. Его перу принадлежат 14 Посланий.

Апостолы Петр и Павел на Руси занимали особое место. Наиболее чтили святого Петра, который, по народны поверьям, владеет ключами от Царства Небесного, закрывает и открывает врата рая.

Этот праздник почитался рыбаками, потому что святого апостола они считали своим покровителем, оттого ещё этот день называли «ловецким» праздником. 12 июля с населения собирали деньги «Петру-рыболову на мировую свечу», которую ставили в храме перед иконой святого, на рыболовецких угодьях устраивали крестные ходы и молебны. Рыбаки ходили в церковь, молились святому о сохранении жизни и о богатом улове.

Традиции и обычаи

День Петра и Павла на Руси считался одним из самых важных «годовых» праздников. К нему заранее готовились: соблюдали Петров пост, убирали и чистили избы, готовили обетные угощения, в желтый цвет красили яйца, запасали хмельные напитки, варили пиво. Обычно день Петра и Павла, как и другие большие праздники, отмечали несколько дней. Вечером в деревнях устраивали застолье, приглашали родственников и гостей, проведывали крестников. В народном календаре этот день вместе с праздниками Аграфены Купальницы (6 июля) и Ивана Купала (7 июля) составляет общий праздничный цикл полного рассвета сил природы и празднуется как его завершающий этап.

К празднику отнесено поверье об игре солнца. В старину верили, что в Петров день на восходе солнце раскидывает ленты, однако увидеть это дано не каждому.

Магическими свойствами обладает «петровская водица». Считалось, что купание в водоемах очищает от «любодейных» грехов. А чтобы человеку всегда везло, нужно умыться водой из трех ключей.

В ночь накануне праздника боялись разгула нечистой силы, злодеяний ведьм и колдунов. Верным средством защиты от них были костры. На перекрестке зажигали костер и бросали в него остатки от нового колеса, которое сначала надевали на палку и катали вокруг села, чтобы узнать, в каком доме живет ведьма или колдун. По поверью, напротив жилья чародея колесо разлеталось на части, и в этот момент можно было услышать его крики.

Ещё в Петров день «заклинали ведьм»: девушки забирались на крыши «нечистых» построек (сараи, бани, овины), усаживались там и пели песни.

Наши предки связывали этот праздник с летним солнцестоянием. В рощах устраивались игрища (обязательно сооружали качели, напоминающие оборот солнца), водили хороводы, символизирующие солнце. Молодежь вечерам уходила в поля солнце «караулить». Ждали восхода солнца и присматривались к нему – кто больше различит цветов в его сиянии, тот будет счастливее всех.

Петров день – последние проводы весны.

В Петровское заговенье в северных регионах «хоронили» весну: изготавливали чучело весны, клали его на носилки и несли в поле, где трепали.

На дворе в это время стоит настоящее лето, день идет на убыль, о чем говорят и поговорки:

Как придет Петро, так будет и тепло.

Петр-Павел жару прибавил.

День убывает, жар прибывает. Однако худое порося и в Петровки зябнет.

В Петровки сухо и день велик.

Петр и Павел час убавил, а Илья пророк (2 августа) два уволок.

12 июля начинается разговенье с Петрова поста. На Руси устраивали ярмарки. «У мужика в июле один праздник – Петров день». В народе недаром июль назывался «страдень»: крестьянам не покладая рук приходилось работать от зари до заката. С этого времени на поля начинали вывозить навоз, поэтому эту дату ещё называли навозницей.

Гадания

Девушки вечером плели венки, которые надевали на голову лошади любимого парня. Если венок не падал и хозяин, вернувшись утром, видел его на голове коня, то осенью девушка смело могла ждать сватов.

Ещё девушки на Петра и Павла собирали с 12 полей 12 цветов и клали под подушку с такими словами:

«Двенадцать цветов, двенадцать молодцов! Суженый-ряженый покажись, ко мне во сне явись».

Во сне девушка должна увидеть будущего супруга.

Приметы и поверья

На Петров день ясно – год будет хорошим. Если дождь льет, то ещё сорок дней будет ненастье. Смотрели на хлебное поле: если хлеба выдались, то будет отменный урожай. Если утром есть роса, то день будет солнечным. Отсутствие утренней росы предвещает дождь. Белые облака против ветра поднимаются – к дождю, по ветру идут – к вёдру. Желтые облака – к осадкам. Дождь на Петра – к мокрому сенокосу. Сено будет жесткое, зато урожай неплохой: два дождя – хороший, три – богатый. На Петров день и кукушка подавится ватрушкой (с этого дня певчие птицы перестают петь). Если кукушка перестала куковать до Петрова дня – зима будет ранней, а если после – осень затяжной. С нижних ветвей берез опадают желтые листья – к скорому листопаду. Сон с 11 на 12 июля вещий, может исполниться на седьмой день. Если днем 12 июля вам приснилось что-то дурное, то будьте осторожны, потому что вас подстерегают неприятности.

Люди, родившиеся 12 июля, твердо стоят на земле. В качестве талисмана им подходит халцедон.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24