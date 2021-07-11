Катунь24: Под Новосибирском подростки устроили стрельбу в палаточном лагере

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Инцидент произошел в селе Корнилово Болотнинского района Новосибирской области. Около 50 детей со всего района отдыхали там в полевом палаточном лагере. С ними были специалисты Болотнинского молодежного центра. Отдыхать они планировали два дня.

Вечером 5 июля 2021 года, когда все были на речке, со стороны леса в лагерь ворвались четверо подростков и начали стрелять в воздух. Дети и взрослые сильно напугались.

Информация об инциденте сразу же появилась в местных СМИ и интернет-сообществах.

Следователи начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия», сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24