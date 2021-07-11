Катунь24: Прокуратура опечатала единственное в городе колесо обозрения в барнаульском парке

В Ленинский районный суд поступило исковое заявление о принуждении собственника парка Арлекино устранить нарушения, а также запретить работу двух аттракционов. Ходатайство прокурора было удовлетворено, теперь эксплуатация «Американских горок» и «Кругового обзора» в парке развлечений и отдыха «Арлекино» запрещена. При этом рассмотрение требований прокурора о безопасном использовании для двух механических аттракционов в суде продолжается.



Фото: администрация парка «Арлекино»

В администрации парка журналистам «Катунь 24» пояснили, что на самом деле документы, подтверждающие права владения аттракционами, у них имеются, и в прокуратуре об этом знают. В парке подчеркнули, что это уже не первая попытка стороны прокуратуры, закрыть аттракционы. В прошлом году они прошли необходимую техническую проверку и получили разрешение на эксплуатацию.

Срок следующего освидетельствования — август 2021 года.

«Представитель прокуратуры Марина Шишова официально не запросила у нас эти документы, вместо этого она обратилась в суд об истребовании их в судебном порядке. В результате суда еще не было, заседание назначено на 26 июля, а до этого времени суд постановил приостановить деятельность наших самых кассовых аттракционов. За две недели простоя мы понесем ущерб, измеряемый в сотнях тысяч рублей, – сообщили в администрации парка.

Со слов администрации парка, недопонимание с прокуратурой Ленинского района возникло у руководства парка около 10 лет назад.

«У них постоянно какие-то претензии к нам, абсолютно каждый год мы отбиваемся в суде от прокуратуры Ленинского района. То они указывают на незаконное строительство в парке, то на опасные аттракционы. По сути те пункты, которые которые хочет истребовать прокуратура не является угрозой жизни просто не соответствуют новому ГОСТУ вступившему в действие 2021 году. Представитель технадзора не знал, что писать после проверки. В результате написали, что забор не соответствует ГОСТу, и нет табличек об освидетельствовании на аттракционах. Это легко исправить, но теперь мы вынуждены закрыть единственное в городе «Колесо обозрения» и ждать суда», — заключил директор парка.

Катунь24